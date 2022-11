Industria: bene confronto Cimolai-Sace

(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - Sarebbe stato un confronto positivo quello che la dirigenza della Cimolai Spa ha avuto con rappresentanti di Sace, nell'ambito degli incontri che l'azienda sta proseguendo per sondare la possibilità di individuare eventuali possibili partner. Lo apprende l'ANSA, al termine del confronto, avvenuto nella giornata di ieri.

Un incontro che è seguito alle interlocuzioni avute nei giorni scorsi anche con esponenti del governo, tra cui i ministri Ciriani e Urso.

La Cimolai SPA, azienda di Pordenone, è specializzata nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture metalliche di grandi dimensioni, tra le quali la copertura dello stadio dove si è svolta l'inaugurazione dei Mondiali di calcio, in Qatar.

Cimolai sta attraversando un periodo di difficoltà dovuto a investimenti in operazioni di derivati compiuti con società finanziarie privi di "senso razionale" e che le sono costate centinaia di milioni. Una vicenda che ha innescato una battaglia legale tra la Cimolai stessa e varie società finanziarie. Nei giorni scorsi l'azienda ha ottenuto dal tribunale di Trieste il congelamento temporaneo di circa 100 milioni di euro di garanzie collaterali legate ai derivati che avrebbe dovuto pagare ai creditori. (ANSA).