Fisco: commercialisti,sito aiuti Covid non va, serve proroga

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Il sito internet rna.gov.it, nella cui sezione trasparenza sono contenute informazioni essenziali per la corretta compilazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato Covid-19, è inaccessibile agli utenti da diversi giorni".

Lo rileva il Consiglio nazionale dei commercialisti, il cui presidente, Elbano de Nuccio, ha inviato oggi una lettera al Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, per chiedere una proroga tecnica di almeno 15 giorni della scadenza per l'invio dell'autodichiarazione, attualmente fissata al 30 novembre.

"L'invio dell'autodichiarazione, per il tramite delle funzionalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (che, salvo brevi momenti di aggiornamento, ci risulta che stiano stanno funzionando correttamente) è previsto per il prossimo 30.11.2022", scrive de Nuccio, il quale aggiunge che "considerata l'imminenza di tale scadenza e le evidenti difficoltà che i contribuenti e i professionisti che li assistono stanno incontrando nella consultazione dei dati presenti nel sito rna.gov.it - si ribadisce, dati essenziali per adempiere correttamente all'adempimento - chiediamo che venga valutata l'opportunità di disporre una proroga tecnica di almeno 15 giorni". (ANSA).