Confindustria: produzione rischia caduta col gas in rialzo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il brusco rialzo dei prezzi del gas a novembre, dopo la netta flessione a ottobre, fa rischiare una netta correzione nei prossimi mesi della produzione industriale in Italia, che nonostante il calo marcato a settembre (-1,8%) nella media del terzo trimestre era scesa poco (-0,4%, con una tenuta della manifattura a -0,1%).

Lo si legge nella Congiuntura Flash del Centro studi Confindustria. L'aumento delle scorte da aprile, assieme al minor calo del trimestre, suggeriscono infatti che alcune imprese hanno anticipato la produzione approfittando dei contratti energetici in essere prima dell'aumento dei prezzi energetici effettivamente pagati. "Questo - si legge - potrebbe preludere a una caduta marcata nei prossimi mesi" visto che anche gli indicatori qualitativi sono peggiorati, "tracciando la rotta per un più pesante segno meno nel quarto trimestre".

Male anche il settore delle costruzioni, dove - scrive il Centro studi - "si conferma la frenata, che era segnalata dagli indicatori sui cantieri in forte calo". La produzione del settore è cresciuta poco a settembre (+0,2%) e nella media del terzo trimestre registra una flessione (-2,2%), dopo ben 6 trimestri consecutivi in forte espansione.

Segnali misti, invece, Per i servizi nel quarto trimestre dopo il rimbalzo in estate grazie al recupero del turismo: a ottobre il pmi servizi è sceso (46,4 da 48,8), mentre a novembre la fiducia dei consumatori ha recuperato terreno. (ANSA).