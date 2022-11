Cgia, 47 mld di tredicesime, 11,4 finiranno in casse erario (2)

(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - Tendenzialmente anche quest'anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più gettonato: seguono i giocattoli, i prodotti tecnologici, i libri, l'abbigliamento/scarpe e gli articoli per la cura della persona. I cosiddetti regali "digitali" subiranno una decisa impennata, specie gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per acquistare online. La regione con il più alto numero di beneficiari della tredicesima è la Lombardia con quasi 6,2 milioni. Seguono 3,25 mln del Lazio e 2,98 milioni del Veneto. Poi 2,82 mln in Emilia Romagna e 2,58 del Piemonte. La regione meno interessata, anche perché demograficamente la più piccola d'Italia, è la Valle d'Aosta: quasi 79 mila.

Infine, secondo la Cgia, sono tra i 7,5 e gli 8 milioni i lavoratori dipendenti del settore privato che avranno la 14esima (pari a poco più della metà dei dipendenti privati totali). I principali contratti nazionali di lavoro che prevedono questa mensilità aggiuntiva che tradizionalmente viene erogata a luglio sono: agricoltura, alimentare, autotrasporto, commercio/turismo/ristorazione e comparto pulizia/multiservizi.

(ANSA).