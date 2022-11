Black friday: Confartigianato Firenze, vero anticipo Natale

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Un anticipo del Natale che offre la possibilità di contenere i costi e fare regali utili. I primi riscontri del 'venerdì nero', secondo Paolo Gori, vicepresidente di Confartigianato Imprese Firenze, sono "positivi e in linea con la crescita dell'anno scorso, con almeno un 15-20% in più; tuttavia, questi altri due giorni di offerte possono portare a riscontri ancora migliori".

A trascinare le vendite al momento sono "elettrodomestici, articoli per cucina, cosmetici e ovviamente l'abbigliamento e tecnologia. Tutti oggetti utili o regali di Natale che possono essere acquistati a prezzi più bassi". Confartigianato imrpese Firenze ricorda l'importanza dell'acquisto di persona e anche la capacità di adattamento di pmi e artigiani alle nuove richieste del consumatore: "Le abitudini e le modalità di acquisto cambiano. Il cliente cambia. Noi rimaniamo una garanzia di affidabilità e di qualità del prodotto, ma anche di tutto ciò che c'è a monte del prodotto stesso, in termini di qualità e dignità del lavoro - conclude Gori -. Con noi si può valutare il prodotto, con noi c'è un acquisto meno impulsivo e più commisurato. Non parliamo poi del poter cambiare o sostituire un prodotto, che con noi è molto più semplice". (ANSA).