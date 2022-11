Balneari: Claudia Comida presidente Sib-Confcommercio

(ANSA) - NUORO, 26 NOV - Claudia Comida è la nuova presidente regionale di Sib-Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari).

Oltre ad eleggere Claudia Comida alla guida del SIB Sardegna, il direttivo regionale ha eletto anche Danilo Cacciuto, vicepresidente vicario, Gianni Azara e Paolo Manca consiglieri di Giunta.

Alla riunione del direttivo regionale, tenutosi a Nuoro, ha partecipato in videoconferenza il presidente nazionale Sib, Antonio Capacchione.

"Sono molto grata ai colleghi che hanno voluto affidarmi quest'importante incarico ed al presidente uscente per il lavoro sin qui svolto, preziosa risorsa ed eredità per tutto il comparto - ha dichiarato Comida - Per me sarà un grande onore rappresentare la Sardegna e difenderne le sue eccellenze.

L'obiettivo è quello della stabilizzazione del settore con parallela professionalizzazione degli operatori e crescita dei servizi". (ANSA).