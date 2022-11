Violenza donne: Emiliano, impegnati con politiche Welfare

(ANSA) - BARI, 25 NOV - "Il valore di questa giornata è richiamare l'attenzione dell'intera comunità su un problema gravissimo: la violenza contro le donne. La Regione Puglia è impegnata non solo sul terreno del supporto alle donne e ai minori, con investimenti importanti per il potenziamento dei centri antiviolenza, dei centri di ascolto, delle case rifugio e di tutte le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno, ma anche con politiche di welfare e del lavoro che possano sostenere e tutelare le vittime concretamente". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne partecipando ad un evento in Consiglio regionale con la presidente dell'Assise, Loredana Capone. "Importante oggi - ha aggiunto Emiliano - è anche realizzare a tutti i livelli, politiche culturali e di sensibilizzazione che coinvolgano la società nel suo insieme, con uno sguardo particolare ai più giovani. Coltivare sin da piccoli consapevolezze, esperienze positive, che possano dare buoni frutti in termini di effettiva parità e di una società più equilibrata e giusta. Siamo tutti chiamati a questa attenzione e senso di responsabilità, ogni giorno dell'anno". In Puglia nel 2021 sono stati 2.276 i nuovi accessi ai Cav (Centri anti violenza), in aumento rispetto ai 2059 del 2019. Le donne sono di nazionalità italiana per l'88% dei casi e il 72% ha figli. Fra gli autori delle violenze figurano prevalentemente il partner e l'ex partner, che rappresentano complessivamente l'81,9% dei casi. Le donne più "esposte" alla violenza sono le coniugate e conviventi (46,5%), seguono le donne nubili e le donne separate/divorziate (24,9%).

(ANSA).