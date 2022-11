Violenza donne: Alleanza coop, servono risposte concrete

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Il fenomeno della violenza di genere è un fenomeno complesso, di cui vengono percepiti e conosciuti normalmente solo gli epiloghi più tragici, quelli che fanno notizia. In realtà è una piaga subdola, che coinvolge e stravolge interamente la vita delle donne e molto spesso anche quella di bambine e bambini, vittime di 'violenza assistita', i minori che assistono a scene di violenza". Lo dicono le responsabili della commissione Donne e parità dell'Alleanza delle cooperative italiane in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Occorrono risposte concrete e adeguate, siamo troppo lontani dai 6.000 centri antiviolenza richiesti dalla convenzione di Istanbul: i servizi di assistenza, tutela e protezione devono essere riconosciuti come livelli essenziali di assistenza e la formazione delle figure professionali coinvolte, comprese le forze dell'ordine, della magistratura, della sanità, va qualificata e potenziata. Solo così - si legge nella nota - in ogni parte del nostro Paese saranno garantiti centri antiviolenza in numero sufficiente, con standard e professionalità adeguate, perché finanziati in maniera costante e continuativa".

"La cooperazione italiana è presente, capillare e particolarmente attiva anche sui servizi di contrasto alla violenza di genere. Anche in questo caso - afferma il presidente Maurizio Gardini insieme ai copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone - sentiamo la responsabilità per quella funzione sociale che ci riconosce la Costituzione all'art.45, organizzando risposte ai bisogni delle donne vittime attraverso la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio e impegnandoci in quel delicato percorso dell'inclusione lavorativa che costituisce la strada verso l'autonomia e la riconquista della fiducia nel futuro". (ANSA).