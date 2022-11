Violenza donne: a Milano incontro pubblico per il personale Coop

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Platea piena a Milano (e non solo di donne) per l'incontro formativo e informativo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, rivolto ai dipendenti di Coop in Lombardia e aperto al pubblico, con il patrocinio del ministero dell'Interno, di Regione Lombardia e del Comune di Milano.

L'appuntamento rivolto al personale, ha spiegato il presidente di Coop Lombardia, Daniele Ferrè, lancia l'invito a prestare attenzione ai 'compagni di banco' della vita quotidiana e lavorativa: "un messaggio di sensibilità, anche nei confronti di tante e tanti clienti, che potrebbe portare a stimoli positivi e dialoghi sul tema".

Dall'inizio dell'anno in Lombardia sono 14 le donne che hanno perso la vita. E assieme alle vittime, sottolinea il vice questore aggiunto della polizia di Stato, Caterina Crapanzano, crescono anche i 'reati spia': "È su questi che cerchiamo di intervenire per prevenire la violenza". Da qualche anno è attivo lo strumento dell'ammonimento: un provvedimento amministrativo, emesso dal questore, contro lo stalking e la violenza domestica.

"Dal 2018 a oggi abbiamo adottato 705 provvedimenti di ammonimento - ha spiegato - e tra questi la percentuale di persone che ha successivamente iniziato un trattamento è del 75%. Solo nel 2022 ne sono stati adottati 153, un numero già superiore a quello del 2021".

Ma "c'è bisogno di far conoscere alle donne, e non solo, gli strumenti che si hanno a disposizione". Per questo, nella giornata del 25 novembre, diversi punti vendita Coop ospiteranno stand della polizia di Stato per informare il pubblico. Una cassa chiusa e allestita di rosso sarà, come ogni anno, il 'Posto Occupato' per le donne uccise in tutti i centri Coop della Lombardia. Accanto al gesto simbolico, il gruppo ha lanciato la campagna di sensibilizzazione 'Insieme contro la violenza' che, dalla vendita di prodotti a marchio Coop selezionati, prevede donazioni a sei centri antiviolenza della regione. (ANSA).