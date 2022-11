Startup: premio Cambiamenti (Cna), scelte finaliste Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Iz Renewable Luxury, CoAimed, Dotzero, Relief sono queste le quattro start up che si aggiudicano la tappa toscana del Premio Cambiamenti promosso da Cna, accedendo alla finale nazionale, che si svolgerà il15 dicembre a Roma. La finale regionale si è svolta ieri a Firenze.

"Sono state selezionate aziende giovani, innovative, vivaci - afferma Simone Gualandi, presidente dei Giovani Imprenditori di Cna Toscana -, disposte a mettersi in gioco e che faranno il futuro dell'imprenditoria toscana".

Iz Renewable Luxury è una società benefit di Bucine (Arezzo) per il recupero di materiali di scarto e in disuso nella gioielleria. CoAimed è una startup di Firenze che realizza strumenti biomedicali innovativi per soggetti affetti da malattie neurodegenerative. DotZero è una startup di Rufina (Firenze) che propone scarpe realizzate da materiale interamente riciclato dalla lavorazione del legno. Relief, di Pontedera (Pisa), sviluppa dispositivi miniaturizzati per il trattamento di patologie a carico del sistema urinario. "Credo davvero che questo premio possa dare un contributo concreto alla diffusione di processi innovativi - sostiene l'assessore regionale Stefano Ciuoffo -, rispondendo così ad una sfida, quella del cambiamento e dello sviluppo tecnologico, che, mai come in questa fase, è indispensabile vincere per rilanciare l'economia della nostra regione". (ANSA).