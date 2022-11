Pensioni: Cassa notai, patrimonio da oltre 1,7 mld nel 2023

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel 2023 la Cassa del Notariato prevede che il suo patrimonio supererà per la prima volta la soglia di 1,7 miliardi di euro, mentre l'avanzo economico atteso, sempre per il prossimo anno, andrà a più di 63 milioni (27 milioni di euro in più rispetto alle precedenti stime). Lo fa sapere lo stesso Ente previdenziale presieduto da Vincenzo Pappa Monteforte, a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo per il 2023, anno nel quale la Cassa dei notai intende destinare alle misure di welfare un budget superiore a 6 milioni, di cui lo stanziamento più elevato riguarda le risorse destinate alla tutela sanitaria dei professionisti iscritti e dei loro familiari. (ANSA).