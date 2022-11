Pensioni: Calderone, obiettivo è tavolo allargato per riforma

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Il tema delle pensioni viene affrontato in finanziaria per fare in modo che lo scalone pensionistico della legge Fornero sia in parte neutralizzato.

Sono tutti interventi per il 2023, proprio perché l'obiettivo è quello di aprire un tavolo di confronto allargato per fare una riforma delle pensioni che entri nel merito delle singole gestioni e che trovi un equilibrio". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a margine del Forum della ricerca "Made in Inail". (ANSA).