Manovra: Renzi, pensioni 1.000 euro? Promesse destra svanite

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - "Il Governo Meloni le pensioni minime a 1.000 euro le fa? No. Avevano detto che avrebbero fatto finire la 'pacchia', a me sembra che abbiano bisogno di spendere velocemente i 209 miliardi del Recovery Fund e che stia arrivando una brutta recessione. Le promesse della destra svaniranno". Così Matteo Renzi a Genova a margine della presentazione della nuova edizione del suo libro 'Il Mostro' interviene sulla manovra. "Dall'altra parte non mi pare che né il Pd né il M5S siano credibili. Da qui al 2024 il Terzo Polo può fare la differenza, sono convinto che possiamo essere i primi. - afferma Renzi sulle prospettive del Terzo Polo - Il 51% in Italia non lo ha mai raggiunto nessuno, negli ultimi 60 anni un solo partito ha raggiunto più del 40%, nel 2014, prima che Dalema e tutti gli altri rompessero il giocattolino. Prendere il 51% come singolo partito mi sembra complesso però noi possiamo fare un buon risultato perché la Meloni è al 26% però tra un po' inizierà a calare, perché la gente inizierà a vedere che le promesse non si traducono in realtà". (ANSA).