Manovra: Mulè (FI), pace con Fisco per voltare pagina

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Sulle cartelle esattoriali i numeri parlano da soli; non si tratta di un problema che riguarda poche decine di migliaia di evasori o di persone che ci hanno provato.

Ci troviamo davanti a milioni di persone che evidentemente non sono tutti da punire o da bastonare, sicuramente tra di loro c'è chi ha fatto il furbo però il segnale che vuole dare il Governo con questa manovra è di fare davvero la pace con il Fisco per poi ricostruire il rapporto che i cittadini devono avere con l'Erario" . Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Metropolis. Per il deputato azzurro "siccome il carico di lavoro di ogni singolo dipendente dell'Agenzia dell'Entrate rende impossibile il recupero integrale di quanto è stato evaso e, inoltre, lo Stato riconosce che su 1.400 miliardi di debiti fiscali se va bene se ne possono recuperare 40 è evidente che è inutile fare questa lotta all'infinito, conviene voltare pagina". (ANSA).