Lavoro: Confindustria TN, equilibrato nuovo Ccnl del lapideo

(ANSA) - PRATO, 25 NOV - "E' stato sottoscritto ieri il contratto collettivo nazionale del settore lapideo e materiali estrattivi dell'industria 2022-2025, al quale hanno portato il loro contributo per la parte Marmomacchine e Anepla anche la nostra associazione e aziende del territorio. Per le imprese, che negli ultimi anni hanno vissuto momenti davvero difficili e che cercano faticosamente di riprendere slancio, lo sforzo economico è significativo; ma le trattative sono state condotte con senso di responsabilità da entrambe le parti e l'esito finale è equilibrato". Così Fabrizio Palla, presidente della sezione lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord "Oltre all'aumento di 123 euro lordi a regime (categoria C) - aggiunge in una nota -, da segnalare gli aumenti previsti per il fondo pensione integrativo e per le garanzie retributive per le aziende che non hanno la contrattazione di secondo livello.

Introdotto anche, per il mese di dicembre 2022, un bonus energia di 100 euro e misure sul piano normativo che hanno un forte connotato sociale e di attenzione alla persona, dalla giornata dedicata alla sicurezza ai benefici per le donne vittime di violenza, per le particolari esigenze dei lavoratori stranieri e per i lavoratori colpiti da patologie gravi". Per Palla "sono tempi difficili, con l'inflazione che erode i salari. Questo contratto cerca di tenerne conto, nel quadro di una ragionevole sostenibilità per le aziende". (ANSA).