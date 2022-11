Istat: Confcommercio, dati su fiducia sono segnale positivo

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il miglioramento del clima di fiducia registrato a novembre dalle famiglie e dalle imprese rappresenta un importante segnale positivo per le capacità di tenuta del nostro sistema economico. Costituisce il presupposto per definire il volume delle spese del mese di dicembre, di gran lunga il più importante per i consumi. Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat sulla fiducia.

L'orientamento delle famiglie appare meno negativo sia sul versante dell'occupazione sia sull'andamento dei prezzi, a testimonianza dell'efficacia dei sostegni, fruiti soprattutto dalle fasce più deboli della popolazione, implicando una sensibile riduzione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi nell'anno 2022 (comunicato Istat del 23 novembre scorso). Segnali meno sfavorevoli rispetto al passato recente emergono anche dal versante imprenditoriale. Non si può escludere, pertanto, l'ennesima sorpresa positiva per l'ultimo quarto dell'anno in corso riguardo alle dinamiche delle principali grandezze macroeconomiche. (ANSA).