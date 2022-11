Intesa: Pmi lombarde resilienti, investono sulle persone

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Piccole e medie imprese che crescono e si contraddistinguono per investimenti in innovazione, sostenibilità e capitale umano, le quali. Sono le imprese lombarde protagoniste della quinta tappa di Imprese Vincenti, il roadshow di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi eccellenti, arrivato a Bergamo. "Una fortissima vocazione manifatturiera, all'esportazione e all'innovazione sono gli ingredienti che consentono a questo tessuto produttivo di essere resiliente nonostante il momento particolarmente complesso che stiamo vivendo", spiega il direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, Gianluigi Venturini, sottolineando la forte attenzione rivolta alle persone da parte di queste aziende. E' il caso di Vector, società Benefit varesina specializzata nei trasporti Internazionali: "il nostro punto di forza principale sono le persone", afferma il ceo Andrea Buttà, sottolineando che "essere vincenti significa generare valore". E questo, vuol dire "avere un impatto positivo a livello sociale e ambientale". Tra le imprese selezionate in questa tappa bergamasca, c'è anche Rattix, player europeo della mobilità, che punta sull'economia circolare, acquistando auto e moto usate, che poi ripristina e reintroduce sul mercato. "A livello di investimenti puntiamo tantissimo sulle nostre persone e sulla loro formazione - spiega il co-ceo Paolo Saltarelli . Anche per Eutro Motion, attiva nell' automazione e la robotica, "il capitale umano è fondamentale, perché siamo poche persone con una preparazione molto spinta", afferma l'amministratore unico, Franco Bellome, che aggiunge: "cerchiamo di inserire dei giovani ma facciamo fatica a trovare le persone con le competenze adeguate" (ANSA).