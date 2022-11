Inps: Loizzo, bonus Cococo non ancora pagato

(ANSA) - CATANZARO, 25 NOV - "Il bonus cococo che doveva essere erogato il 31 ottobre, comprendendo anche gli autonomi, non è stato ancora pagato. Il presidente dell'Inps Tridico chiarisca". Lo afferma, in una nota, la deputata della Lega Simona Loizzo.

"Abbiamo appreso - aggiunge - che il versamento doveva avvenire entro il 12 novembre, poi il 22 e, infine, il 24 novembre.

Eppure tantissimi lavoratori e autonomi non hanno ancora ricevuto nulla. Certo, si tratta di 200 euro, che non risolvono i problemi. Ma, soprattutto in un momento come questo, farebbero comodo".

"Mi auguro - conclude Lozzo - che l'Inps risponda velocemente alla nostra sollecitazione". (ANSA).