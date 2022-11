Inps: 65% famiglie beneficiarie Rdc è al Sud

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Sono 755.616 su 1,16 milioni le famiglie beneficiarie di Rdc residenti al Sud con una percentuale sul totale del 65%. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza secondo il quale le persone coinvolte sono 1.718.636 mentre l'importo medio dell'assegno per queste famiglie è di 583,11 euro. Al Nord le famiglie con il sussidio sono 232.473 per 423.988 persone coinvolte e un assegno medio di 478,83 euro. Al Centro le famiglie con il Reddito sono 174.075 per 327.391 persone coinvolte e un assegno medio di 511,53 euro. La provincia con più beneficiari è quella di Napoli con 164.352 nuclei, 422.085 persone coinvolte e un assegno medio di 636,63 euro. I beneficiari di Napoli sfiorano quelli della Lombardia, del Piemonte e del Veneto nel complesso (165.382). (ANSA).