Inps: 46,5% nuclei beneficiari Rdc ha un solo componente

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il 46,49% delle famiglie beneficiarie di Reddito o di Pensione di cittadinanza a ottobre ha un solo componente: è quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatoroio sul Reddito di cittadinanza pubblicato dall'Inps secondo le quali 540.306 nuclei con il sussidio sono single con un assegno medio di 453,33 euro. Le famiglie con sei componenti o più sono 20.745 per 133.018 persone coinvolte e un assegno medio di 728,98 euro. Le famiglie con 5 componenti sono 51.709 per 258.545 persone coinvolte e un assegno medio nel mese di ottobre pari a 737,61 euro.

Il gruppo più numeroso di famiglie con il reddito dopo quello dei "single" è quello composto dalle famiglie di due persone con 240.057 nuclei, 480.114 persone coinvolte e un assegno medio di 549,49 euro. Il dato è legato alle regole sulla scala di equivalenza che penalizzano le famiglie numerose. Tra le famiglie con due componenti quelle senza minori sono 171.353 , un numero nettamente superiore a quello con minori (68.704 ).

Nel complesso su 1,16 milioni di famiglie tutelate dal sussidio quelle con minori sono 363.626 (il 31,29% del totale) per 1.297.643 persone coinvolte e un assegno medio di 683,67 euro.

