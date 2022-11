Inps: 1,16 mln famiglie beneficiari Rdc, 552 euro medi

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel mese di ottobre 2022 le famiglie beneficiarie di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,16 milioni in totale (1,04 milioni RdC e 122mila PdC), con 2,47 milioni di persone coinvolte (2,33 milioni per il RdC e 138mila per la PdC) e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 552 euro (583 euro per il Reddito e 285 euro per la Pensione di cittadinanza). Lo si legge nell'Osservatorio dell'Inps sul sussidio contro la povertà.

