Inail: Bettoni,impegno per coniugare Pnrr e sicurezza sul lavoro

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "La volontà di Inail" è quella di "consolidare la relazione tra Pnrr e sicurezza sul lavoro, tramite iniziative congiunte con grandi realtà d'impresa italiane, principali destinatari delle risorse stanziate dal Piano, come Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Autostrade per l'Italia, Enel ed Eni". Lo dichiara il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, aprendo il Forum della ricerca "Made in Inail". "È fondamentale mirare a un coinvolgimento diretto e precoce della ricerca su salute e sicurezza fin dalla fase di progettazione, consolidando la metodologia della cosiddetta 'prevention through design'", ha detto Bettoni, ricordando come negli ultimi anni "la tradizionale funzione assicurativa" dell''Inail, sia "stata potenziata da numerose attività nell'ambito della ricerca, prevenzione, riabilitazione e reinserimento familiare, sociale e lavorativo delle persone con disabilità". "E' necessario - ha proseguito - interagire con valide realtà della comunità scientifica, attraverso un sistema a rete che ottimizzi gli investimenti in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, conseguendo così l'integrazione tra competenze differenti". "Gli investimenti in innovazione e sicurezza costituiscono per il tessuto produttivo elemento decisivo di competitività. Proseguiremo quindi ad affinare tutti gli strumenti di intervento per accelerare i processi di transizione ecologica, digitale e la crescita del sistema produttivo nazionale con l'obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico", ha concluso. (ANSA).