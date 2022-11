Fisco:D'Alfonso (Pd), escludere comuni da tasse su extraprofitti

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Con un'interrogazione alla Camera indirizzata al ministro dell'Economia, Giorgetti, il deputato del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso, interviene sul caso della tassazione degli extraprofitti per gli Enti Pubblici territoriali proprietari di impianti di produzione di energia verde.

"E' inaccettabile che vengano tassate somme che finanziano gran parte dei servizi erogati dall'Ente alla Comunità locale.

L'applicazione di tale compensazione porta inevitabilmente a degli squilibri finanziari pesantissimi per i bilanci comunali" commenta D'Alfonso ricordando che "in queste settimane migliaia di comuni stanno ricevendo dalla Gse le fatture con scadenza 31 ottobre 2022 per il pagamento delle somme dovute a seguito della applicazione retroattiva del meccanismo di 'compensazione a due vie' sul prezzo dell'energia elettrica, come previsto dall'art.

15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. DL Sostegni-Ter".

"La base morale di una tassa sull'extraprofitto - si legge nel testo dell'interrogazione - non è rinvenibile se si è in presenza di risorse aggiuntive che i Comuni italiani riversano in Servizi essenziali sulle comunità locali di riferimento, che per natura stessa assolvono ad una funzione redistributiva". Per questo il deputato dem si unisce "all'appello lanciato dall'Anci affinché questa norma venga rivista per tutti gli Enti Pubblici territoriali con particolare riguardo per le autonomie locali e chiedo al ministro e al governo di far fronte agli effetti distorsivi degli equilibri finanziari dovuti al caro energia per gli Enti pubblici, sempre più afflitti da una crisi di liquidità aggravata da due 'rotture di civiltà ' come la pandemia e la guerra in Ucraina". (ANSA).