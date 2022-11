Confindustria: Bagnari presidente gruppo giovani Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Angelo Bagnari è stato eletto all'unanimità alla presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna per il biennio 2022-2024. Bagnari, 36 anni, è titolare ed export manager dell'azienda Ravaioli Legnami di Villanova di Bagnacavallo (Ravenna) family business che produce e distribuisce legno per pavimentazioni e rivestimenti da esterni.

"L'industria romagnola ha dimostrato reattività e dinamismo anche in questi anni difficili - ha dichiarato Bagnari - confermandosi un'area trainante della Regione e del Paese, soprattutto di fronte a sfide decisive, come quella energetica.

Insieme ai colleghi under 40 continueremo a dare il nostro contributo per rafforzare questo ruolo: siamo un gruppo coeso ed eterogeneo, che riunisce imprenditrici e imprenditori di attività di ogni settore e dimensione. Porteremo avanti iniziative consolidate e nuove, con un focus sulle startup e sull'autoimprenditorialità, allo scopo di coltivare e incoraggiare un nuovo vivaio di idee di impresa".

Per la prima volta, il presidente dei Giovani Imprenditori romagnoli è stato eletto da associati di tutte le tre province, a conclusione della fase transitoria seguita alla fusione delle territoriali. Sarà affiancato dai vicepresidenti Jonathan Alpi (Alpi Trading), Agnese Carloni (Iperpneus), Federico Giannini (GH), Nicolas Martuncelli (Ceccarelli e Silvestri) e Fabio Massimo Pari (Beauty Luxury). (ANSA).