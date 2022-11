Commercio estero: a ottobre rallenta export extra Ue +16,6%

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - A ottobre l'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-8,7%) rispetto alle esportazioni (-4,3%).

Mentre Su base annua, rallenta la crescita sia dell'export (+16,6%, da +27,2% di settembre) sia dell'import (+38,3%; era +59,0% a settembre). Lo comunica L'Istat. Si riduce il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue, negativo per 2.040 milioni, a fronte di un avanzo di 1.962 milioni dello stesso mese del 2021.

Il deficit energetico (-9.364 milioni) "si riduce nel confronto con settembre, quando era superiore in valore assoluto ai 12 miliardi, e contribuisce al ridimensionamento del deficit commerciale (2 miliardi in valore assoluto, rispetto ai 5 di settembre)", ma è più ampio rispetto a un anno prima (-5.459 milioni). Prosegue la flessione dell'export verso la Russia (-30,9%), in decisa contrazione le importazioni dalla Russia (-44,2%). (ANSA).