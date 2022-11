Certificati pediatrici, intesa Inps-Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico e il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, hanno firmato oggi il protocollo che accelera e semplifica le pratiche per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di invalidità, cecità, sordità, disabilità ed handicap, alle quali hanno diritto i minori affetti da patologie ed i pazienti oncologici pediatrici. Il protocollo, già operativo, è frutto della sinergia tra la direzione regionale Inps e la direzione del dipartimento di patologia e cura del bambino dell'ospedale infantile Regina Margherita. "Semplifichiamo un percorso complesso - ha spiegato la professoressa Franca Fagioli del Regina Margherita - riducendo il disagio vissuto dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie. Speriamo che questo protocollo possa essere adottato anche da altre realtà". Con l'accordo si velocizzano le procedure per il riconoscimento dello stato invalidante: il certificato pediatrico introduttivo sarà rilasciato direttamente dai medici del Regina Margherita e conterrà tutti gli elementi utili all'accertamento della patologia. L'accertamento sanitario non avrà quindi necessità di ulteriori visite specialistiche. (ANSA).