Camere commercio: Cosenza, la storia in contest fotografico

(ANSA) - COSENZA, 25 NOV - La storia dell'Ente Camerale è la storia di tutte le imprese che nel corso di oltre due secoli hanno contribuito a generare ricchezza e valore per il territorio cosentino. Per ritornare alle origini di questa avventura, la Camera di Commercio ha inteso realizzare un contest fotografico volto alla raccolta di fotografie e immagini raffiguranti imprese e imprenditori che hanno operato e operano nella provincia di Cosenza dal 1812.

Tutte le immagini raccolte verranno diffuse sui canali social della Camera di Commercio di Cosenza e potranno essere utilizzate per la realizzazione di materiale divulgativo connesso alle celebrazioni. Per dare visibilità a questa iniziativa e a tutti coloro che vi intendano partecipare, la Camera di Commercio pubblicherà periodicamente, sui propri canali social, le fotografie e le immagini che riceverà.

Le immagini potranno ritrarre persone o luoghi anche non più esistenti connessi ad attività imprenditoriali attive o cessate fondate nella Provincia di Cosenza a far data dal 1812. Il soggetto che partecipa al contest garantisce di aver richiesto e ottenuto il consenso e l'autorizzazione, per manifesta volontà positiva, alladiffusione da parte di familiari/eredi dei soggetti ritratti nelle immagini e dai titolari di impresa e/o loro familiari/eredi.

La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita.

Inoltre, tutte le imprese che parteciperanno al contest fotografico saranno invitate a partecipare all'evento celebrativo dei 210 anni della Camera di Commercio di Cosenza che si terrà il 16 dicembre alle ore 18:00. In quella occasione verrà inoltre riprodotto un video di celebrazione dell'anniversario con le foto delle imprese vincitrici del contest. (ANSA).