Camere commercio: a Reggio buyer per offerta turistica

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 NOV - Fino al prossimo 27 novembre, 4 buyer del centro e nord Italia e una giornalista della rivista nazionale di settore "Itinerari e Luoghi" visiteranno il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria per conoscerne da vicino l'offerta di prodotti turistici outdoor, sportivo e culturale, grazie al progetto "Reggio Calabria Welcome" promosso dall'Ente camerale.

L'iniziativa, è scritto in una nota, rappresenta l'ultimo step di un percorso avviato a conclusione della stagione estiva 2022, con l'organizzazione di un webinar di presentazione del territorio e di oltre 120 incontri B2B tra 14 operatori turistici reggini e 20 buyer interessati alla destinazione Reggio Calabria, tra cui sono stati individuati i 4 operatori partecipanti all'educational tour.

Nei 4 giorni a loro dedicati, i buyer avranno modo di scoprire le numerose esperienze che i viaggiatori che raggiungono la punta dello stivale possono vivere, all'insegna del contatto con la natura, dal mare alla montagna e della scoperta delle innumerevoli e sorprendenti risorse culturali, dai Bronzi di Riace, ai borghi, agli antichi palmenti, alle tradizioni popolari ed enogastronomiche. L'educational tour è stato realizzato in collaborazione con gli operatori aderenti al progetto "Reggio Calabria Welcome", che si alterneranno nell'accoglienza degli ospiti presso le loro strutture e nelle visite lungo tutto il percorso.

"Con questa iniziativa prosegue e si arricchisce il percorso già intrapreso da qualche anno, di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica organizzata attraverso il progetto Reggio Calabria Welcome, con il coinvolgimento dei nostri operatori turistici, che lavorano in rete, e in partenariato con le istituzioni che hanno condiviso lo stesso progetto - ha dichiarato il Presidente Tramontana -. Il turismo è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalla grave crisi pandemica ma l'estate 2022 ha messo in luce una grande voglia di ripresa - ha proseguito il Presidente Tramontana. Con l'educational tour e grazie ad una conoscenza diretta dei luoghi, i nostri ospiti avranno la possibilità di scoprire dal vivo le esperienze, ancora poco conosciute, che il nostro territorio offre e che potranno essere già inserite a catalogo nelle loro proposte di vacanza per il 2023, aprendo a nuove opportunità di collaborazione per le imprese reggine". (ANSA).