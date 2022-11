Artigianato: Cna apre Torino Nord, tra storia e innovazione

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Storia e innovazione. Sono le due parole d'ordine usate oggi dal segretario di Cna Torino, Filippo Provenzano, per l'inaugurazione del nuovo ufficio di Torino Nord-Aurora della confederazione degli artigiani, con accanto i nuovi locali del Patronato Epasa Itaco-Servizi per l'immigrazione. Obiettivo, quello di offrire non solo nuovi spazi ma anche nuovi servizi per sostenere le imprese artigiane e tutto il tessuto economico del territorio.

Un territorio, sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo, "che ha davanti un futuro imminente di grandi investimenti pubblici e privati. Noi crediamo sia nella rigenerazione urbana che nel sostegno alle politiche attive del lavoro e nell'impreditorialità che Cna rappresenta e che ha costituito quel cuscino che consentiva alla città di non precipitare quando la grande industria andava in crisi". Nei quartieri di riferimento del nuovo ufficio (Aurora, Barriera di Milano, Borgo Dora e Regio Parco, Madonna del Pilone, Vanchiglia e Vanchiglietta) risultano attive 15.467 imprese e 2.971 attività di vicinato, e oltre 600 imprese sono associate alla Cna su questo ufficio "Si mantiene qui la presenza storica della Cna - sottolinea Provenzano - ma allo stesso tempo si innova, sia per i contenuti, con l'hub di servizi per imprese e cittadini, sia per la scelta di localizzarlo su piano strada per essere pienamente inserito nel tessuto urbano". (ANSA).