Professioni: giovani avvocati, congresso a Bologna 25-26/11

Protagonisti del cambiamento": è questo il titolo del congresso straordinario dell'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), che avrà come tema il futuro della professione, e si terrà il 25 e 26 novembre, a Bologna. Fra i partecipanti il viceministro e il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e Andrea Delmastro Delle Vedove ed il presidente di Cassa forense Valter Militi (fra i protagonisti della prima tavola rotonda di domani, dedicata alla riforma della previdenza degli avvocati). Quattro le tavole rotonde della due giorni: la prima, come accennato, incentrata sul versante pensionistico della categoria, la seconda su professione, mercato e formazione e le altre su università ed esecuzione della pena ed efficienza del sistema. La conclusione dei lavori sarà affidata al presidente dell'Aiga, Francesco Paolo Perchinunno. Su www.aiga.it il programma completo dell'assise bolognese. (ANSA).