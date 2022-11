Pmi: Ue, stiamo costruendo portale digitale unico

(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - "Stiamo costruendo, insieme agli Stati membri, il portale digitale unico dell'Unione Europea". Lo ha detto il vice Direttore Generale DG Grow, Hubert Gambs intervenendo al convegno Digital Sme Alliance a Bruxelles.

"Questo - ha sottolineato - renderà davvero più facile per le imprese accedere alle informazioni online se vogliono fare affari, ad esempio, in un altro Stato membro e anche avere accesso alle procedure che devono essere completamente online".

Secondo Gambs, reti come Enterprise Europe, sono necessarie per fornire supporto alle aziende "quando hanno problemi, ad esempio per diventare più verdi, se hanno domande sulla digitalizzazione".

"Quello che speriamo di ottenere con tutte queste attività - ha concluso - è offrire alle Pmi l'aiuto di cui hanno bisogno per rimanere a galla in tempi difficili e per crescere in tempi buoni e, per tutto questo è chiaro che abbiamo bisogno di pmi digitali nell'Unione Europea perché, come ho detto, forniscono le soluzioni necessarie per la doppia transizione". (ANSA).