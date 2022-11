Pensioni:Durigon,da numeri quota 41 più efficace della '102'

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Questa quota 41 lo dicono i numeri che sia più efficace della quota 102 di Draghi: quella significava avere ora si è no 10mila persone che andavano in pensione, qui ne abbiamo 48 mila". Lo ha detto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a SkyTg24 Economia.

"Penso che sia un inizio positivo. Diamo un indirizzo sulla politica che vogliamo fare. Vogliamo far sì che quota 41 sia il nucleo ideale".

"La quota 102 del governo Draghi era una quota che prevedeva la possibilità di andare in pensione a circa 16mila persone, ne hanno usufruito circa 8mila al 31 agosto, arriveranno a fine anno a 10mila", ha detto Durigon. (ANSA).