Pensioni: Uil, per assegni 2.600 euro lordi -450 euro l'anno (2)

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Per la simulazione la Uil ha utilizzato il nuovo meccanismo di rivalutazione con i tagli che, sottolinea il sindacato, "in base alle bozze di testo circolanti, opererebbe il taglio della rivalutazione sull'intero importo della pensione, sostituendo il sistema a scaglioni di importo con quello per importi complessivi dei trattamenti. Si tratta - spegano il segtretario confederale Domenico Proietti e il numero uno della Uilp, Carmelo Barbagallo - di un sistema più penalizzante e meno equo, perché comporta una riduzione dell'intero importo della pensione e perché introduce forti penalizzazioni per chi ha importi di poco superiori alle varie soglie".

Il nuovo meccanismo prevederebbe la piena rivalutazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il minimo; l'80% dell'inflazione per le pensioni complessivamente comprese tra 4 e 5 il minimo (invece del 90% attuale); il 55% dell'inflazione per le pensioni complessivamente comprese tra 5 e 6 volte il minimo (invece del 75% previsto a partire dagli assegni pari a cinque volte il minimo) ; il 50% dell'inflazione per le pensioni complessivamente comprese tra 6 e 8 volte il minimo; il 40% dell'inflazione per le pensioni complessivamente comprese tra 8 e 10 volte il minimo; il 35% per le pensioni complessivamente superiori a 10 volte il minimo. Il trattamento minimo Inps è oggi pari a 525,38 euro mensili lordi.

Una pensione di 3.100 lorde (tra le 5 e le 6 volte il minimo) secondo la Uil perderebbe invece 1.161,75 euro l'anno.

Danno che da gennaio 2023 "produrrà effetti sulla pensione per il resto della vita del pensionato. Infatti, ogni mancato aumento non ha effetti solo sull'anno di applicazione ma perdura per sempre sulla pensione diminuendone così in modo permanente il valore".

Per una pensione da 3.600 lordi si avrebbe avuto con una rivalutazione del 75% dell'inflazione un assegno da 3.841 euro che sarà invece con il taglio pari a 3.731 euro con un calo di circa 110 euro al mese e di quasi 1.430 euro l'anno. (ANSA).