Pensioni: Uil, per assegni 2.600 ero lordi - 450 euro l'anno

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Da 450 euro in meno all'anno per pensioni da 2.600 euro lordi al mese a 2.700 in meno circa per chi può contare su redditi da pensione da 5.600 euro lordi al mese: è la simulazione fatta dalla Uil sulla nuova perequazione decisa dal Governo per la legge di Bilancio. Con il taglio della rivalutazione per le pensioni tra le quattro e le cinque volte il minimo dal 90% all'80% si perdono quindi con un'inflazione fissata al 7,3% circa 34 euro al mese ma la cifra sale a 207 euro al mese e a 2.699 euro l'anno per gli assegni superiori a 10 volte il minimo (circa 5250 euro) e sale ulteriormente alla crescita dell'assegno. In questo caso infatti la perequazione è passata dal 75% al 35%.

" È un fatto molto grave - affermano il numero uno della Uil Pierpaolo Bombardieri e il leader della Uilp, Carmelo Barbagallo - perché non dà certezza dei diritti ai pensionati italiani e costituisce un intervento che va in direzione opposta alla necessità di aumentare il reddito dei pensionati, anche al fine di sostenere i consumi ed evitare che l'Italia vada, nel 2023, in recessione economica. La Uil e la Uilp si batteranno anche attraverso forme di mobilitazione affinché questa profonda ingiustizia sia eliminata nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge". (ANSA).