Pensioni: Calderone, faremo riforma, servono tempo e valutazioni

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Riteniamo sia importante rimettere a sistema la riforma pensionistica, ma questo necessita di tempo e valutazioni, perché non ci possiamo permettere di fare tropppe salvaguardie per gli esodati come è successo in passato". Lo ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ospite di Rcs Academy. Sul taglio del cuneo fiscale, la ministra è tornata ad evidenziare che la manovra "aveva l'esigenza di fondo di dover destinare gran parte delle risorse per il sostegno contro il caro energia". Ma ci sono interventi che vanno inseriti "in un percorso di legislatura che vede l'impegno a ridurre il cuneo del 5%", ha detto ancora Calderone, rimarcando che è "necessario fare riforme strutturali". (ANSA).