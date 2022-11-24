Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 328 GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:23

          Borsa: Milano chiude piatta, pesano le utility

        2. 18:16

          Gas: prezzo chiude in rialzo e sfiora i 130 euro

        3. 18:04

          Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 187 punti

        4. 18:03

          Borsa: Europa chiude positiva, attesa per indicazioni Fed

        5. 17:39

          Borsa: Milano chiude piatta (-0,04%)

        6. 17:04

          Amazon: possibile riduzione di personale anche in Italia

        7. 17:03

          Confindustria nautica: 2021 anno di maggior crescita fatturato

        8. 17:01

          Petrolio in calo a New York, -4,52% con domanda e scorte Usa

        9. 15:52

          Borsa: Europa migliora con le banche dopo Wall Street

        10. 15:33

          Salvini, nuovo codice appalti in Cdm entro inizio dicembre

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie