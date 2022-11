Migranti: Soumahoro, mi risultava che la coop fosse virtuosa

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Mi risultava che la coop di mia suocera fosse virtuosa. Un giorno ho visto sul Corriere della Sera una pagina con 70 personalità espressione della buona impresa, tra cui la Merkel, e c'era la foto di mia suocera. Poi ho saputo dalla mia compagna che c'erano dei ritardi e degli stipendi non pagati. Ho chiesto perché. La risposta è stata che vi erano ritardi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione che dà l'appalto. Per me era una risposta sufficiente. Guardando le immagini, avrei dovuto fare meno viaggi e stare più accanto a questi lavoratori". Lo ha detto il deputato Aboubakar Soumahoro intervistato a 'Piazzapulita' su La7. (ANSA).