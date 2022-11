Manovra: Mulè,ci sono i fondi per pensioni minime a 600 euro

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Questa manovra ha il pregio di aver rivalutato le pensioni minime del 120% portandole a 574 euro, cosa che non accadeva dal 2002 quando al governo c'era Silvio Berlusconi". Lo dice il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7.

Il parlamentare azzurro ha proseguito spiegando "Noi di Forza Italia diciamo al governo che, scavando nelle pieghe del bilancio dello Stato, è possibile trovare altri fondi per portarle a 600 euro, almeno per chi ha più di 70 anni e un Isee molto basso. Su questo non ci sarà da fare alcun braccio di ferro in maggioranza". (ANSA).