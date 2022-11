Manovra: Confindustria dispositivi medici,cancellare payback

(ANSA) - AREZZO, 24 NOV - "Il Governo inserisca nella manovra la cancellazione del payback altrimenti le aziende del settore rischiano di chiudere i bilanci in perdita, di deteriorare il rating delle banche, che garantisce proprio alle aziende accesso al credito. Questo significa far fallire un settore che eroga salute e lasciar pagare ai cittadini le spese sanitarie di tasca propria, rinunciando alla sanità pubblica e all'innovazione tecnologica. E tutto ciò senza che arrivi nel concreto un euro nelle tasche del Governo". Questo l'appello lanciato dal presidente di Confindustria dispostivi medici, Massimiliano Boggetti, al Forum risk management in sanità di Arezzo nell'ambito del convegno 'Innovazione e sicurezza dei dispositivi medici - La governance del settore'.

"Sono centinaia le imprese su cui impatta il payback, che rischiano di fermarsi e chiudere - ha spiegato Boggetti -: ormai l'accesso al credito è diventato complicatissimo per via delle note difficoltà degli istituti bancari a erogare liquidità in questo momento. E con il payback le imprese dovranno accantonare poste di esercizio, fra l'altro indeducibili, che faranno chiudere il 2022 con bilanci in perdita, che abbassano il rating bancario e l'accesso ai crediti bancari, essenziali per l'operatività aziendale". Per Boggetti se le Regioni continuano a bandire gare la cui somma dei valori aggiudicati supera il fondo sanitario a disposizione e il Governo non aumenta le risorse destinate alla sanità, non saranno le imprese dei dispositivi medici a potersi far carico degli sforamenti di spesa pubblica. "È inaccettabile che il Governo - ha concluso - non capisca l'impatto di un tale sistema sull'industria della salute e non comprenda le dinamiche e le conseguenze di questo provvedimento". (ANSA).