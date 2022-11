Manovra: Confindustria dispositivi medici,cancellare payback (2)

(ANSA) - AREZZO, 24 NOV - Secondo i dati diffusi da Confindustria dispositivi medici sono oltre 100 i ricorsi presentati ai Tar dalle aziende del settore sull'attuazione del payback in riferimento all'articolo 18 del Decreto legge Aiuti bis e al decreto del ministero della Salute che detta linee guida di attuazione del payback. Proprio in questi giorni, si spiega ancora, sono arrivate le lettere delle Asl con richiesta di pagamento per il periodo 2015-2018 da evadere entro 30 giorni.

Con i ricorsi viene contestata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per l'incostituzionalità della normativa primaria di legge, la non conformità con il diritto eurounitario e la violazione di norme di legge preesistenti. "All'atto pratico - si spiega sempre da Confindustria -, le imprese che forniscono in virtù di una gara vinta, non hanno alcuna evidenza se il tetto regionale verrà sforato, né sono in grado di ipotizzare se e quanto saranno chiamate a restituire. Tale sistema non è compatibile con i principi contabili costituzionali che prevedono che i bilanci dello Stato siano prudenti, veritieri, realistici e fondati sull'attendibilità delle previsioni passate", senza "considerare che su quei bilanci le imprese hanno pagato le tasse, che non verranno mai restituite". (ANSA).