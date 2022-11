Mafie: Confindustria Toscana,con occupazione non c'è degrado

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 24 NOV - "L'industria è il primo presidio di legalità, perché quando c'è ricchezza, quando c'è sviluppo, quando c'è occupazione, evidentemente c'è meno degrado". Lo ha affermato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, che oggi ha partecipato a un convegno sulle mafie a Scandicci (Firenze), nell'ambito dell'iniziativa 'Scandicci contro tutte le mafie', che vede in questi giorni esposta l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone.

Parlando con i cronisti a margine dell'evento, Bigazzi ha spiegato che per far fronte al rischio di penetrazione delle mafie nel tessuto produttivo attraverso l'usura, nella difficile congiuntura economica di oggi, "c'è una stretta collaborazione fra pubblico e privato, quindi le imprese, i corpi intermedi, gli organi dello Stato, non solo la polizia ma anche la prefettura e la Regione, con cui abbiamo firmato il protocollo sulla legalità. Ci stiamo attivando tutti insieme per presidiare questi elementi che ci preoccupano, anche se nelle imprese più grandi e più strutturate non si avvertono. Certamente la vicinanza alle imprese fa sì che possiamo leggere prima questi episodi, e denunciarli, per poterli evitare". (ANSA).