Lavoro: Venator; accordo su Cig, scongiurati licenziamenti (2)

(ANSA) - GROSSETO, 24 NOV - Per gli assessori regionali all'ambiente Monia Monni, e alle attività produttive Leonardo Marras, "c'era un'urgenza, scongiurare nuovi licenziamenti alla Venator. L'accordo tra sindacati e azienda rappresenta un novità importante a tutela dei lavoratori e va nella direzione dell'invito che la Regione aveva rivolto all'azienda". "Quello che serve adesso - proseguono in una nota - è che Venator presenti i progetti necessari per assicurare all'azienda un futuro produttivo che tenga insieme le ragioni del lavoro, della salute e dell'ambiente. La Regione Toscana è pronta a dare pieno supporto a questa prospettiva". (ANSA).