Kme: Fiom, impatto negativo importante da Cig sui salari

(ANSA) - BARGA (LUCCA), 24 NOV - La cassa integrazione alla Kme di Fornaci di Barga (Lucca) è usata "in media per almeno due giorni a settimana, con specificità ulteriormente sfavorevole per i lavoratori che svolgevano le turnazioni". Lo afferma Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom-Cgil per il gruppo Kme, secondo cui "questo determinerà un'impatto negativo importante sui salari dei lavoratori, che già si vedevano gli stipendi decurtati dall'impennata del costo della vita".

Per Braccini "bisogna però comprendere, anche a seguito dell'acquisizione di altre imprese, come sono distribuiti i carichi di lavoro nel gruppo Kme e se vi é un giusto equilibrio produttivo, pur nella contingente flessione, tra i vari stabilimenti in Italia e in Europa. Bisogna riconoscere elementi concreti di sostegno al reddito ai lavoratori: lo strumento della banca ore proposto dall'azienda e sostenuto da alcune organizzazioni sindacali, appare completamente fuori luogo".

(ANSA).