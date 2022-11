Istat: in Molise nel 2021 un solo omicidio, vittima un uomo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 NOV - In Molise, nel 2021, è stato registrato un solo omicidio, riguardante un uomo ucciso da una persona sconosciuta. Non ci sono, invece, donne vittime di omicidio. E' quanto emerge dai dati Istat sulle Vittime di omicidio nell'anno 2021, diffusi oggi, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L'incidenza degli omicidi per centomila abitanti è pari a 0,34 a livello complessivo, a 0 per le donne e a 0,69 per gli uomini. I dati regionali - la fonte è il ministero dell'Interno - Direzione centrale polizia criminale (Dcpc) - sono inferiori a quello nazionale per quanto riguarda il totale e le donne (in Italia 0,51 e 0,39) e superiore per quanto riguarda gli uomini (0,64).

Confrontando i dati del 2021 con quelli degli anni precedenti, emerge che in Molise i numeri sono in lieve peggioramento. Dall'analisi dei dati Istat, infatti, non si registrano omicidi nel 2020 e nel 2019. (ANSA).