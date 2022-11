Istat, in Abruzzo quattro omicidi nel 2021, due sono donne

(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - Quattro gli omicidi registrati in Abruzzo nel 2021. Di questi, due riguardano donne che sono state uccise da partner o ex partner, termine con cui viene indicato il marito, il convivente o il fidanzato. E' quanto emerge dai dati Istat sulle Vittime di omicidio nell'anno 2021, diffusi oggi, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Per quanto riguarda i due uomini uccisi lo scorso anno, in un caso l'autore non è identificato, nell'altro è sconosciuto alla vittima. L'incidenza degli omicidi per centomila abitanti è pari a 0,31 a livello complessivo, a 0,31 per le donne e a 0,32 per gli uomini. I dati regionali - la fonte è il ministero dell'Interno - Direzione centrale polizia criminale (Dcpc) - sono più bassi delle medie nazionali, rispettivamente pari a 0,51, 0,39 e 0,64.

Confrontando i dati del 2021 con quelli degli anni precedenti, emerge che in Abruzzo i numeri sono in lieve aumento rispetto al 2020, quando gli omicidi furono tre (di cui una donna uccisa da partner o ex partner), e in calo rispetto al 2019, quando i delitti furono sette (di cui ben cinque donne, tre delle quali uccise dal partner o ex partner e due da un autore sconosciuto alla vittima). (ANSA).