Inps: 3,4 milioni i lavoratori stranieri nel 2021 (2)

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'analisi dei dati per Paese di provenienza evidenzia la maggiore presenza di romeni (18,0%), seguono albanesi (9,7%), marocchini (7,8%), cinesi (5,4%), ucraini (4,7%) e filippini (3,3%). Queste sei nazionalità rappresentano circa la metà del totale degli stranieri conosciuti all'Inps (48,7%).

Il 61,4% degli stranieri, indica inoltre l'Osservatorio Inps, risiede o lavora in Italia settentrionale, il 23,6% in Italia centrale e il 15,0% in Italia meridionale e Isole.

Per quanto riguarda i 2,9 milioni di dipendenti, circa 2 milioni (2.060.868) lavorano nel settore privato non agricolo (il 64,9% uomini), con una retribuzione media annua di 16.373,42 euro; 286.819 lavorano nel settore agricolo (il 74,3% uomini), con una Rma di 8.467,24 euro, mentre i domestici sono 578.909 (solo il 15,4% uomini) con una Rma pari a 8.496,48 euro. (ANSA).