Innovazione: Angi premia Raimondi, la 'figlia delle stelle'

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - 'Antipasto' stamattina, a Roma, del Premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) - Oscar dell'Innovazione, l'evento, giunto alla quinta edizione, che assegna riconoscimenti ai progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle 'start-up' attive in vari settori produttivi: l'associazione presieduta da Gabriele Ferrieri, infatti, in vista della cerimonia per la consegna dei premi, che si terrà il 1 dicembre (sempre nella Capitale, al Museo dell'Ara Pacis), ha voluto rendere omaggio a Linda Raimondi, che ha ricevuto l'Innovation Leader Award.

La giovane, soprannominata "La figlia delle stelle" è una aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto ragazzi under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace, secondo Forbes.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Ferrieri - è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra 'mission' ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti", ha concluso, dando appuntamento alla mattinata del 1 dicembre, quando, complessivamente, verranno dati 30 riconoscimenti ad altrettanti progetti di eccellenza del mondo delle aziende e delle 'start-up' della nostra Penisola, i cui progetti "si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo". (ANSA).