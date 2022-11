Inail: in 10 mesi denunciati 107 mila contagi Covid sul lavoro

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono 107.602 le infezioni da Covid-19 di origine professionale denunciate all'Inail nei primi 10 mesi dell'anno: lo rileva l'Inail spiegando che dall'inizio della pandemia sono arrivate denunce per 305.395 contagi.

Rispetto al monitoraggio di fine agosto i casi in più sono 8.589 (+2,9%). Il 2022 pesa al momento per il 35,2% sul totale dei contagi sul lavoro segnalati all'Istituto dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre. Il 2020, con 148.986 infezioni, raccoglie il 48,8% di tutti i casi, mentre il restante 16,0% (48.807) è concentrato nel 2021.

Il nuovo report conferma anche il trend in netta diminuzione dei casi mortali. Gli 886 decessi da Covid-19 denunciati all'Inail dall'inizio della pandemia, infatti, sono concentrati quasi esclusivamente nel 2020, che con 586 contagi con esito mortale raccoglie il 66,3% del totale, e nel 2021, con 290 casi mortali (32,6%). (ANSA).