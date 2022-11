Frontalieri, le pensioni svizzere saranno tassate al 5%

(ANSA) - VERBANIA, 24 NOV - Le pensioni svizzere percepite dagli ex lavoratori frontalieri italiani devono essere sottoposte alla stessa tassazione, ovvero il 5%, indipendentemente dal luogo in cui vengono riscosse. Lo afferma Alessandro Panza, eurodeputato della Lega originario di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), spiegando che nella legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri vi è una norma, voluta dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, specificatamente dedicata a questo tema.

La questione riguarda la tassazione applicata alle pensioni maturate in Svizzera dai lavoratori italiani frontalieri: stando a un accordo siglato nel 2015, la tassazione dovrebbe già essere pari al 5% (aliquota fissa), indipendentemente che le pensioni vengano riconosciute su conti bancari svizzeri o italiani.

Tuttavia, nel corso degli anni, in Italia la norma non sempre è stata adottata: alcuni ex frontalieri che ricevono la pensione su una banca italiana, infatti, si sono trovati a pagare tasse più alte del dovuto poiché calcolate sulla base all'aliquota Irpef anziché sul 5% fisso. Per sanare casi di questo genere, la misura annunciata dal governo sarà retroattiva al 2015.

"Grazie alla Lega si chiude una pagina dolorosa per i frontalieri che rischiavano un trattamento ingiusto e un accanimento immotivato - il commento di Panza -. Grazie al ministro Giorgetti per l'attenzione a decine di migliaia di lavoratori". "Se dopo sette anni di sollecitazioni si riesce a mettere una pezza a questa discriminazione è un bene - commenta Giacomo Olivo, segretario provinciale Novara e Vco di Filt Cgil -. Peccato soltanto che ci abbiano impiegato tutto questo tempo". (ANSA).