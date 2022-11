Fisco: Gdf scopre ristoratore evasore totale all'Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 24 NOV - La guardia di finanza di Portoferraio (Livorno) ha portato a termine un'articolata attività ispettiva nei confronti di un ristoratore elbano, "evasore totale" poiché ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Il ristoratore è stato selezionato in base ad alert di rischio e segnalazioni di alcuni clienti e turisti che avevano lamentato mancati rilasci di documenti fiscali a fronte della consumazione di pranzi e cene, per lo più a base di pesce.

A seguito dell'attività ispettiva è emerso che l'imprenditore (per lo più aperto durante il solo periodo estivo) non ha presentato dichiarazione dei redditi, in particolare omettendo, nei due anni ante-Covid, di dichiarare ricavi per oltre 150 mila euro, con connesse ulteriori violazioni Iva ed Irap per 50 mila euro. (ANSA).